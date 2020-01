CdS Campania – “C O P P A / S P E R A N Z A”. Il trofeo può salvare l’anno!

Coppa Italia – Si gioca. Di nuovo. E per fortuna, verrebbe da dire, considerando il polverone da spazzare via a tre giorni dal caso-Viola. Una notte che difficilmente potrà essere dimenticata sia dal punto di vista della prestazione del Napoli sia per i commenti, estremamente onesti ma anche incisivi, di Gattuso. La partita di oggi, comunque, sarà molto indicativa: la squadra ha l’obbligo di rispondere con i fatti e dare un senso al momento nerissimo e magari anche alla stagione. Proprio così: conquistare la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, eliminando una Lazio che pare inarrestabile, varrebbe innanzitutto la possibilità di lottare ancora per un trofeo, ma anche un’iniezione di fiducia tale da migliorare la salute di qualunque malato. Fonte: CdS