Vinicio molto sincero: “Ancelotti troppo tranquillo, Gattuso un poco acerbo e i giocatori mi hanno deluso”

Ai microfoni de Il Mattino ‘O Lione Vinicio dice la sua senza peli sulla lingua sul momento del Napoli:

Proviamo a trovare qualche responsabile?

«Ancelotti mi ha dato l’impressione di un allenatore che ha affrontato tutto con troppa tranquillità e si è fatto sfuggire le cose di mano».

Se lo aspettava?

«Come allenatore era abituato a stare in squadre dove tutto andava bene, senza difficoltà sia in Italia che all’estero. Qui, invece, al primo momento difficile mi sa che non si è reso conto di quello che stava succedendo e si è perso. È stato un peccato. Oltre al fatto che mi ha deluso sotto l’aspetto della preparazione atletica e dell’organizzazione generale».

Ora, però, c’è Gattuso.

«Forse è presto per esprimersi ma così, su due piedi, mi sembra che sia ancora un po’ acerbo. Da giocatore me lo ricordo bene, mentre da allenatore ancora non ha dimostrato dei valori. Anche sotto la sua gestione stiamo vedendo una squadra veramente deludente».

E poi ci sono gli giocatori…

«Sono molto deluso dal loro atteggiamento».

Cosa intende?

«Dovrebbero capire che devono essere giudicati per ogni prestazione e per quello che danno in campo. Non basta il nome che portano».

Quindi, c’è qualcuno in particolare dal quale è deluso?

«Quelli con più valore tecnico sono anche quelli che dovrebbero dimostrare ancora di più la loro importanza. Perché quando hai la benedizione di avere qualità in più, hai il dovere di dare l’esempio all’interno dello spogliatoio. E invece vedo che in molti si sono seduti». Fonte: Il mattino