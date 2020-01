Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Vittoria nel finale per l’Under 15 contro l’Ascoli”

NAPOLI-ASCOLI 1-0

NAPOLI – Iovino; Romano (68’ Russo D.), Di Lauro (68’ Vigliotti), Peluso (35’ Carbone), Manzo, Mazzone, Cuciniello (35’ Miele), Visconti (44’ Balestrieri), Solmonte (54’ Tortora), Russo (C), Milo A disp. Pellino, Russo D., D’Amora, Legnante, Balestrieri, Carbone, Tortora, Miele, Vigliotti All. Sorano

ASCOLI – Raffaelli; Regnicoli, Ripani, Zoboletti, Cacciatore, Viti, Ribaudo, Flaiani, Fratini, Carano, Cavallini (52’ Menna) A disp. Marcucci, Troiani, Andreucci, Strappini, Di Donato, Menna, Accorsi All. Iuliano

Arbitro: Palma; Ass1: Amarante; Ass2: Cecere

Marcatori: 71’ Carbone (N)

Note: Ammonito: Visconti, Peluso, Russo L., Manzo (N); Menna (A); Recupero: 0’ p.t.; 4’ s.t.

NAPOLI – Inizio di partita al “Complesso Kennedy” tra gli azzurrini di mister Sorano e l’Ascoli è molto equilibrato. I padroni di casa partono forte, trovano sulla loro strada Raffaelli, ma anche i marchigiani ci provano ma Iovino replica ed evita lo svantaggio. I partenopei però continuano ad attaccare, ma sprecano la palla del vantaggio in maniera clamorosa con Solmonte. Anche Cuciniello ci prova ma l’esito non è dei migliori. Nel secondo tempo è sempre il Napoli a fare la partita che cerca la via della rete, ma non riesce al momento a sfondare il muro dell’Ascoli. Il match sta per terminare sullo 0-0, con gli azzurrini che continuano ad attaccare, quando nel recupero arriva il gol vittoria realizzato dal neo entrato Carbone bravo a segnare di misura. Un successo che porta ad un solo punto i partenopei dal Frosinone che ha rispettato un turno di riposo. Domenica prossima trasferta contro la penultima in classifica il Trapani.

Alessandro Sacco