Crisi Napoli, Gattuso non ammette alibi dalla squadra

Il Napoli è in crisi e questo è sotto gli occhi di tutti. Gattuso nel post Napoli-Fiorentina ha ribadito alla squadra: “Non ammetto alibi”, così come riferisce l’edizione di Tuttosport. Il mister non vuole alibi da nessuno, ma solo lavoro e sacrificio per risollevare una situazione che si fa difficile. Il Napoli è nel baratro di una classifica che lo vede a 9 punti di distanza dalla zona rossa. Gattuso dopo aver avuto un confronto con i suoi, ha sciolto il ritiro e programmato la sessione di allenamenti prevista nella mattinata di oggi.