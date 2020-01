Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli di Baronio sprofonda anche a Pescara”

PESCARA–NAPOLI 1-0

PESCARA (4-3-1-2) – Sorrentino; Martella, Dallo, Mane, Martini, Quacquerelli, Camilleri, Diambo, Masella (70’ Marcado), Pavone (89’ Sonno), Blanuta (89’ Tringali) A disp. Radaelli, Chiacchia, Cipolletti, Mercado, Longobardi, De Marzo, Tringali, Sonno All. Legrottaglie

NAPOLI (4-3-1-2) – Idasiak; Costanzo, Tsongui (81’ Vrakas), Virgilio, Manzi, Senese, Zanon (81’ Cioffi), Zedaka, Palmieri, Labriola (68’ Marrazzo), Vianni (69’ Sgarbi) A disp. Daniele, Zanoli, D’Onofrio, Ceparano, Vrikkis, Marrazzo, Cioffi, Sgarbi All. Baronio

Arbitro: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozza di Gotto; Ass1: Salama; Ass2: Fontemurato

Marcatori: 79’ Martella (P)

Note: Ammonito: Mane e Diambo (P), Costanzo (N); Recupero: 0’ p.t.; 4’ s.t.

PESCARA – Inizio di partita in terra abruzzese molto contratta dove le due squadre si giocano la salvezza, timore di sbilanciarsi e di subire gol. Il Napoli però ha l’occasione per passare in vantaggio, ma Sorrentino salva da pochi passi su Senese e poi devia sul palo sulla conclusione di Manzi. Il Pescara fa fatica a costruire, anche se non disdegna sulle ripartenze, dove Costanzo rischia l’autorete. Partita comunque con ritmi bassi, errori da una parte e dall’altra, la tensione gioca brutti scherzi. I padroni di casa però hanno un sussulto con Blanuta, salva in extremis Tsongui. Anche ad inizio ripresa non cambia la musica, gioco poco e tanta confusione, da segnalare il tiro alto di Diambo e fuori di poco di Blanuta dopo cinque minuti. I ragazzi di Legrottaglie hanno l’occasione con Pavone, su errore dei partenopei, ma il suo tiro è parato da Idasiak centralmente. Il Napoli però replica su azione da corner, girata di Manzi e salva con un miracolo Sorrentino. Il Pescara, dopo aver rifiatato, ha l’occasione con il tiro-cross di Quacquarelli, smorza Idasiak e poi spazza la difesa dei partenopei. Il gol è nell’aria e gli abruzzesi passano con Martella che fulmina Idasiak. Nel recupero il portiere Sorrentino si oppone al tiro di Cioffi. Dopo 4 minuti finisce la partita, un’altra sconfitta per il Napoli che resta da solo all’ultimo posto. Domenica prossima trasferta sul campo del Torino.

PARTITE PRIMAVERA 1

Sampdoria-Roma 5-4

Cagliari-Inter 1-1

Empoli-Chievo Verona 3-2

Juventus-Fiorentina 2-1

Pescara-Napoli 1-0

Atalanta-Torino 0-0

Sassuolo-Bologna 2-0

Lazio-Genoa lunedì ore 14,30

Classifica Primavera 1 – Atalanta 41, Cagliari 32, Inter e Juventus 27, Roma 26, Genoa 21, Empoli 20, Sampdoria 19, Torino 18, Lazio e Sassuolo 17, Bologna 16, Fiorentina15, Pescara 14, Chievo Verona 10, Napoli 9

Alessandro Sacco