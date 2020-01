Lite Allan-Mertens, i retroscena del CdS

Nel post-partita di Napoli-Fiorentina, il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso aveva parlato di uno spogliatoio che si deve dire tutto in faccia. Secondo il Corriere dello Sport, nel breve ritiro di ieri, si sono detti di tutto Allan e Mertens in una lite che li ha coinvolti personalmente. Il motivo dello scontro? La condizione non perfetta del brasiliano e l’assenza di un mese del calciatore belga che si è presentato solo dalla scorsa settimana a Castel Volturno. Chissà che questo duro sfogo dei diretti interessati possa essere la svolta per ridare brio ad un gruppo, a partire da domani contro la Lazio in Coppa Italia.

La Redazione