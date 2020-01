In caso di k.o contro la Lazio, ritiro più lungo ma non a Castel Volturno

La partita di domani sera valevole per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, non è importante solo perchè è gara secca, ma anche per un altro motivo. Come riporta il Corriere dello Sport, in caso di nuova sconfitta, allungherebbe la crisi del Napoli, ma soprattutto si andrebbe in ritiro. La novità è che non sarebbe a Castel Volturno, ma bensì da un’altra parte. Il tecnico Gennaro Gattuso si augura in una reazione da parte dei suoi ragazzi, fatta di orgoglio e personalità, andare in semifinale sarebbe motivo di soddisfazione e allontanerebbe i fantasmi della crisi, altrimenti ritiro ad oltranza in vista anche del posticipo di domenica sera contro la Juventus.

La Redazione