Tardelli: «L’Inter del dopo Lippi simile agli azzurri, è un Napoli da fine ciclo!”

Napoli-Juventus non è più una partita da urlo,ma nessuno più di Marco Tardelli è adatto a immaginarla. Eccolo ai microfoni de Il Mattino:

«Il presente degli azzurri non è di facile interpretazione: la fine del ciclo, il disincanto, l’orgoglio da ritrovare. La Lazio, domani in Coppa Italia, è l’avversario peggiore da affrontare in queste condizioni». Tardelli è pronto anche a un’altra corsa: quella per la presidenza dell’Associazione dei calciatori.

Tardelli, è un Napoli alla fine del ciclo? «Tutti i segnali lo dicono.Tutto è diventato difficile in campo, l’uscita di Allan è il segnale evidente delle cose che non vanno. È uno spogliatoio non sereno, dove magari atteggiamenti arroganti che una volta erano perdonati adesso non vengono più perdonati dagli altri».

Gattuso è chiamato a un’impresa complessa? «Lo è. E credo che sia l’uomo giusto.Non è un tecnico di transito al Napoli: è l’allenatore che può ricostruire la squadra la prossima stagione”.

Fonte: Il Mattino