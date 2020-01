Ciccio Graziani, ex calciatore e campione del mondo, è intervenuto su Radio Sportiva, ed ha analizzato un po’ la situazione del Napoli: Graziani si sofferma su due personaggi cioè Gattuso e De Laurentiis; sul primo dice che si meraviglia di non vedere la squadra specchio del suo allenatore e non si capacita sul fatto che, questa rosa è la stessa di qualche anno fa che lottava per lo scudetto; sul secondo dice che è colpevole di aver destabilizzato l’ambiente.