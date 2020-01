Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Manita casalinga contro l’Ascoli per il Napoli Under 16”

NAPOLI-ASCOLI 5-0

NAPOLI – Boffelli; Marchisano (68’ Pietropaolo), Giannini (68’ Palmini), Di Leo (64’ Frulio), Pontillo, Di Dona (54’ Norcia), Di Palma (54’ De Pasquale), Pesce, Marranzino (64’ Salierno), Scognamiglio (54’ Spavone) A disp. Connola, Palmini, Pietropaolo, Frulio, Salierno, De Pasquale, Flora, Spavone, Norcia All. Bevilacqua

ASCOLI – Rinaldini; Spadoni, Cisternino, Moliterni (70’ Zadro), Clemente, Castorina, Acciarri, Stragapede (58’ Luciani), Rizzi (70’ Di Matteo), Altamura (70’ Manari), Governatori A disp. Orazi, Marcucci, Nicolai, Luciani, Zadro, Manar, Di Matteo, Manari All. Pieri

Arbitro: Grasso; Ass1: Peluso; Ass2: Iermano

Marcatori: 29’ Scognamiglio (N); 32’ Scognamiglio (N); 34’ Pesce (N); 41’ Scognamiglio (N); 72’ Pontillo (N)

Note: Altamura, Marcucci (A); Recupero: 0’ p.t.; 2’ s.t.

NAPOLI – Nella prima frazione il Napoli classe 2004 di mister Bevilacqua parte deciso, sfiora più volte il gol del vantaggio con Scognamiglio, Marranzino e Giannini. Gli azzurrini a furia di attaccare passa con Scognamiglio che sfrutta il traversone di Di Dona. Lo stesso numero 11 dopo pochi minuti raddoppia, stavolta di testa. Prima della fine del primo tempo in gol Pesce che realizza una splendida rete, sempre su cross di Dona. Ad inizio ripresa i partenopei calano il poker, con la tripletta di Scognamiglio. La partita ha poco da segnalare, se non la girandola di cambi da una parte e dall’altra, poi arriva la quinta rete dei partenopei con il tocco sotto di Pontillo. Il match termina con la goleada casalinga per il Napoli Under 16, conferma l’ottimo momento dopo le sette reti siglate a Cosenza e con un secondo posto, dietro solo alla Roma. Domenica prossima trasferta a Trapani, per riscattare la sconfitta di misura dell’andata.

Alessandro Sacco