Serie A/ Genoa Roma 1-2 (1T): Roma con alti e bassi a Marassi!

Questa sera allo stadio Marassi, va in scena uno dei posticipi della 20esima giornata di Serie A tra Roma e Genoa!

Ecco il commento:

La partita parte subito con ritmi spediti e infatti la Roma passa in vantaggio al minuto 5′ con il goal di Under, che con un tiro-cross riesce a trovare la via della rete. Al minuto 15′ Dzeko in area di rigore, completamente solo, colpisce di testa ma Perin si fa trovare pronto e blocca la sfera. Al minuto 30‘ la Roma costruisce una bella azione con Kluivert che fraseggia con Pellegrini, il pallone poi, arriva a Under che prova la conclusione a giro ma Perin blocca. Al minuto 34′ occasione Genoa che fa andare in porta Pandev che tira, Pau Lopez respinge, poi Sanabria di testa e ancora Pau Lopez. Al minuto 39′ occasione Roma con Pellegrini,che sugli sviluppi di calcio di punizione, tira una botta che termina alta di poco. La Roma al minuto 44′, realizza il goal del raddoppio con l’autogoal di Biraschi, propiziato da un’azione di Spinazzola. Il Genoa accorcia subito le distanze con il goal di Pandev , servito da una verticalizzazione di Romero, che batte il portiere con un pallonetto molto bello

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

Marcatori: 5′ Under (U), 44′ Biraschi AUT. (R), 45′ Pandev (G)

Ammonizioni: 37′ Romero (G)