LA PRESTAZIONE

Gattuso lo ripete spesso «E’ stata una partita imbarazzante, avremmo meritato fischi e pomodori», e fa capire che il momento è delicato sotto tanti punti di vista. «Durante la settimana facciamo anche cose buone ma andiamo in campo e non vi riesce nulla. A livello organizzativo e di manovra non ha funzionato nulla. Sembrava che stamattina ci eravamo visti e poi ci eravamo messi la maglia per andare in campo». Fonte: Il Mattino