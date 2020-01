Centrocampo in affanno: Allan corre a vuoto per tutto il match

Stavolta anche Allan è costretto a correre a vuoto e gioca decisamente sotto tono (sostituito da Demme corre dritto negli spogliatoi senza passare dalla panchina) Zielinski sbaglia troppi appoggi, Fabian Ruiz conferma le difficoltà in un ruolo non suo. La Fiorentina in mezzo ha sempre la superiorità con Lirola e Dalbert che si propongono sugli esterni: in mezzo Castrovili, Pulgar e Benassi formano una cerniera robusta. In mezzo sulle seconde palle arrivano sempre i viola: questa la fotografia della prima frazione vissuta in grande sofferenza dal Napoli. Gli azzurri oltre a soffrire le verticalizzazioni della Fiorentina, sono anche inferiori nel palleggio. Fonte: Il Mattino

4 ALLAN

Manca molto il suo filtro a centrocampo, anche perché la manovra della della Fiorentina si sviluppa quasi esclusivamente sulle corsie esterne, uscendo così dal suo raggio di osservazione. Corre meno del solito (e questa è una notizia), Gattuso lo sostituisce nella ripresa e lui scappa via senza manco salutare.

5 FABIAN RUIZ

Si muove tanto e meglio rispetto al solito. Si abbassa sempre per ricevere la palla e smistarla ai compagni. Gli mancano ancora i tempi – è lento e macchinoso – ma il percorso di crescita prosegue con buoni risultati. Unico neo: ha totalmente perso l’attitudine a calciare dalla distanza. Un gran peccato.

4,5 ZIELINSKI

Si muove molto tra le linee, ma senza incidere realmente in maniera utile alla causa. Gioca in punta di piedi e cerca il passaggio filtrante per servire i compagni in posizione più avanzata senza fortuna. Non punge praticamente mai e le sue giocate sono spesse fini a loro stese: senza acuti.