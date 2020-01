Ritiro sospeso, decisione comune Gattuso e giocatori

Dopo la sconfitta di ieri sera contro la Fiorentina, la squadra del Napoli aveva deciso di andare in ritiro per ritrovarsi dopo la brutta gara contro i viola. Secondo le pagine odierne della Gazzetta dello Sport online, dopo che la mattinata i giocatori si sono allenati e analizzato il momento difficile, di comune accordo con il tecnico Gattuso hanno deciso di sospendere il ritiro. Il Napoli si ritroverà domani per preparare la partita contro la Lazio per pernottare a Castel Volturno.

La Redazione