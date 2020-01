Il Napoli potrebbe sfruttare il mercato invernale per un innesto in difesa. I problemi di Ghoulam, oltre all’infortunio di Malcuit, costringono Giuntoli a cercare un esterno basso. Tsimikas dell’Olympiakos resta in favorito. Secondo alcune indiscrezioni addirittura bloccato dal dirigente partenopeo. Gattuso avrebbe chiesto un attaccante esterno. L’indiziato numero uno è l’interista Politano. L’operazione potrebbe portare l’ex Sassuolo a Castel Volturno in prestito fino al 30 giugno.