MERCATO – Il Napoli punta Politano, ma lui vuole la Roma

Il mercato del Napoli potrebbe anche non terminare con gli arrivi di Lobotka e Demme, mentre a Giugno è pronto Rrahamani, ma si guarda altrove. Le pagine del Corriere dello Sport, parlano di un possibile ritorno di fiamma per Matteo Politano. Lo scambio saltato con la Roma con Spinazzola, tengono in piedi l’ex del Sassuolo, possibile opzione per il dopo-Callejon. L’esterno dell’Inter però avrebbe fatto intendere che accetterebbe solo la destinazione giallorossa, poi dipenderebbe anche dai nerazzurri. Però Politano resta una tentazione da non scartare.

La Redazione