Ghoulam deciderà il destino del “greco” Tsimikas

Il Napoli guarda dritto verso la Grecia dove gioca il laterale Tsimikas dell’Olimpiakos, ma è chiaro che prima di affondare il colpo si dovrà decidere il destino di Ghoulam. Il laterale franco-algerino piace in Ligue 1 e in Premier League dal Watford, però solo in caso di suo addio si arriverebbe al terzino sinistro ellenico. Su Tsimikas, come riporta il Corriere dello Sport, c’è stata una telefonata esplorativa dell’Arsenal, quindi una rivale in più sul mercato, ma prima va ceduto Ghoulam prima di andare a lezione di greco.

La Redazione