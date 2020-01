ATTACCO – Lozano e Mertens scalpitano in vista della Lazio

Martedì sera il Napoli contro la Lazio, per i quarti di Coppa Italia, sa di giocarsi molto della stagione, vincere per provare a vincere un trofeo in stagione. Per farlo il tecnico Gennaro Gattuso, secondo il Corriere dello Sport, vuole schierare in campo gli uomini migliori, con il furore agonistico addosso. Non è da escludere che Lozano possa partire dal primo minuto, per Callejon, mentre Milik e Insigne a completare il reparto offensivo. Mertens infine potrebbe essere convocato e giocare uno spezzone di gara. Ora non si scherza più, l’apporto di tutti serve e quindi chiunque segni per salvare il salvabile.

La Redazione