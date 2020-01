Serie A – Formazioni Ufficiali Milan-Udinese: Ibra guida il Diavolo

Il Diavolo riparte dalla coppia Ibra-Leao per tentare la scalata almeno all’Europa League. C’è da “vendicare” la sconfitta dell’andata per mano di Beçao (in campo anche oggi). Mentre i friulani proveranno a superare in classifica proprio il Milan portandosi a 27 punti.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Castillejo, Ibrahimovic, Leao. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Krunic, Paquetà, Suso, Piatek, Rebic. Allenatore: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Musso, Beçao, Troost-Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema, Okaka, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, Ter Avest, Opoku, Jajalo, Barak, Walace, Teodorczyk, Nestorovski. Allenatore: Gotti.

Arbitro: Pairetto.