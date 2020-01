Squadra in ritiro fino alla sfida contro la Lazio: Gattuso cerca la scossa

La squadra ha deciso. Va in ritiro. Da subito. Sino alla gara con la Lazio di martedì sera. Poi si vedrà. Quel ritiro che il 5 novembre fece saltare i nervi a tutto il gruppo ma che ieri, dopo la figuraccia, quello stesso gruppo ha invocato per trovare una via di uscita a una situazione che sta diventando drammatica. La pancia del San Paolo ribolle. Lo spogliatoio del Napoli è un calderone all’interno del quale si mescolano tante sensazioni. La gran parte di essere sono di desolazione e disfatta, perché la sconfitta contro la Fiorentina (quarta in nelle ultime cinque gare di campionato) è l’ennesima batosta stagionale. Gattuso non ci sta e infatti si prende un bel po’ di tempo per parlare con i suoi ragazzi. Lì vuole tutti lì, nello spogliatoio, raccolti per cercare di fare quadrato attorno a una situazione che sembra sempre più complicata. Fonte: Il Mattino