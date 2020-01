La Lazio ha ripreso gli allenamenti a Formello in vista della sfida di Coppa Italia di martedì al San Paolo contro il Napoli per i quarti di finale. Lavoro di scarico per i biancocelesti, dove non si sono visti Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Contro gli azzurri ci sarà Lulic in campo, mentre si deciderà all’ultimo su Correa se mandarlo in campo o preservarlo per il derby contro la Roma. Rientra in gruppo anche Lukaku, ma difficilmente verrà rischiato per la gara del San Paolo.

La Redazione