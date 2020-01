Napoli-Fiorentina non solo sul campo ma anche sul mercato. Le due squadre si stanno contendendo Amrabat del Verona. Sempre dagli scaligeri è arrivato Rrahmani in casa azzurra, e il ds Giuntoli cerca il secondo colpo. E’ comunque un trasferimento impossibile in questa sessione di mercato, in quanto Amrabat ha già giocato col Bruges e col Verona. Motivo per cui non può vestire una terza maglia nella stessa stagione.