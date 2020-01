SKY – Il Napoli va in ritiro, lo ha deciso la squadra: lo dice Gattuso

Dopo aver espresso la sua amarezza e essersi assunto le sue responsabilità, Rino Gattuso conferma ai microfoni Sky che “Il Napoli andrà in ritiro, è una decisione presa dalla squadra, perchè bisogna ritrovarsi e dirsi le cose in faccia”. Gattuso appare preoccupato e afferma: “qui non si è capito cosa si rischia, non possiamo certo metterci a pensare alla Champions League, dobbiamo fare punti per la classifica“. Interrogato sui nuovi: “Sono appena arrivati, certamente ci daranno una mano”. “Una squadra che al momento fa il solletico agli avversari, questo siamo” aggiunge, amareggiato, il tecnico azzurro. Bisogna parlare: “se a qualcuno sta antipatico qualcun’ altro, se c’è chi è ancora arrabbiato per le multe, se ci sono problemi, qua bisogna parlare, certo io non posso trasmettere semplicemente nella loro testa quello che era il mo carattere”