Mirko Calemme scrive dal suo profilo social:

“Il Napoli HA PAURA. Paura di rischiare la giocata, di sbagliare, di fallire. Riavere il sostegno del pubblico di casa non sarebbe la panacea, ma darebbe un’enorme mano. Giocare sempre in trasferta, per una squadra in queste condizioni, peggiora una situazione giá tragica”.