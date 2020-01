DAZN – Gattuso: “Imbarazzanti ed inguardabili, c’è solo da chiedere scusa”

E’ un Rino Gattuso scuro in volto, deluso ed amareggiato quello che si presenta ai microfoni Dazn per commentare la gara: “Prestazione imbarazzante, siamo stati inguardabili. C’è solo da chiedere scusa ai nostri tifosi. Noi siamo dei privilegiati, facciamo il mestiere che sognavamo da bambini, qua bisogna assumersi le proprie responsabilità. Sembra che ci siamo incontrati stamattina, indossato una maglia e scesi in campo…abbiamo toccato il fondo e bisogna capire a ciò che stiamo andando incontro. Non voglio alibi, non è colpa del San Paolo. Durante la settimana la squadra è viva, ci si allena bene, poi arriva la partita e non si fa nulla di quanto preparato. Oggi non ha funzionato nulla, mi viene difficile anche spiegarla la partita, sono io il primo deluso, oltre ad essere il primo responsabile. Pensavo che ne fossimo usciti, invece siamo ancora malati. La squadra fa fatica con le cose che sa fare bene, sa fare determinate giocate e non prova quelle nuove. Adesso dobbiamo provare a recuperare gli infortunati, ma non voglio che la si usi come scusa. Non abbiamo fatto un passo indietro, siamo ritornati alla gara con il Parma, se non peggio”