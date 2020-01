Serie A 20°giornata:Una super Lazio travolge la Sampdoria!

La Lazio parte subito forte con Luis Alberto che dal limite dell’area sfiora il gol .Il vantaggio arriva subito dopo con un tiro forte di Caicedo.La Lazio trova il raddoppio su rigore.Murru commette fallo di mano.Dal dischetto Immobile non sbaglia.Ancora il numero 17 pochi minuti dopo sigla il terzo gol.L’attaccante servito da Acerbi manda il pallone all’angolino.La Sampdoria si rende pericolosa con una conclusione di Caprari che viene respinta dal portiere.Nella ripresa ancora padroni di casa in gol.Questa volta Bastos libero in area batte il portiere mandando la palla all’angolo alto.Biancocelesti padroni del campo ,e dopo una bella azione viene fischiato un rigore dopo l’intervento del VAR.Di nuovo Immobile dagli undici metri e anche stavolta non sbaglia.La Sampdoria sigla il gol della bandiera con Linetty che dal limite dell’area manda il pallone all’angolo ,imposibile per il portiere da prendere.La Lazio gestisce il vantaggio e arriva il triplice fischio.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi (66′ Vavro), Radu (49′ Bastos); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Albero, Jony; Caicedo (58′ Adekanye), Immobile. All: Inzaghi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszyński, Chabot, Colley, Murru (63′ Augello); Jankto (45′ Ekdal), Thorsby, Vieira, Linetty; Gabbiadini (71′ Bonazzoli), Caprari. All: Ranieri

Ammoniti: Vieira (S), Colley (S)

Espulso: Chabot