Cagni:”Adesso il vero leader deve essere Gattuso”

L’intervento di Gigi Cagni,allenatore, sul Napoli :

“Il Napoli ha perso i suoi leader,non ci sono punti di riferimento.In questo momento ripongo tutto in Gattuso perchè deve essere l’allenatore la vera guida che deve trasmettere la giusta tranquillità.Vedendo la situazione attuale consiglierei di fare meno possesso palla da dietro,perchè se si attraversa un momento di difficoltà non è detto che tutti siano in grado di farlo.Bisogna evitare questi errori e non rischiare.”