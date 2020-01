SERIE A FEMMINILE – Vittorie casalinghe per Sassuolo e Tavagnacco

Sabato di serie A femminile dove si sono giocate tre partite. Colpo esterno a Verona contro l’Hellas per l’Inter di Sorbo per 0-3, mentre nel pomeriggio successi casalinghi per Sassuolo e Tavagnacco. Le neroverdi battono per 2-0 il Pink Sport Bari con le reti di Monterubbiano e Sabatino, mentre le friulane per 1-0 l’Orobica, decisiva la rete di Puglisi. Domani sarà la volta della Juventus sul campo dell’Empoli Ladies e il derby Fiorentina-Florentia.

Hellas Verona-Inter 0-3

Sassuolo-Pink Sport Bari 2-0

Tavagnacco-Orobica 1-0

A cura di Alessandro Sacco