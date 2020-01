Il Napoli proverà a sfatare il tabù San Paolo: 11 punti su 27 totali

Caccia alla vittoria, 92 giorni dopo. Il Napoli che affronta la Fiorentina questa sera ha la missione di sfatare quello che è diventato un inopinato tabù in campionato: il San Paolo. Gli azzurri non vincono in casa, in Serie A, dal 19 ottobre scorso, 2-0 al Verona. Oltre tre mesi, 11 giornate fa: da quel successo il Napoli ha messo in fila 5 partite senza vittorie, con due pareggi (Atalanta e Genoa) e tre sconfitte consecutive (Bologna, Parma e Inter). Un digiuno così lungo è inedito nell’era De Laurentiis. Sono appena 3 le vittorie a Fuorigrotta in 9 incontri sin qui disputati in campionato e solo 11 i punti conquistati. Urge cambiare marcia per provare a centrare l’Europa e il girone di ritorno, che parte stasera, offre agli azzurri dieci occasioni per rendere il San Paolo il fortino che fu. Fonte: Il Mattino