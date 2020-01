N. Schira su twitter: “Napoli-Amrabat, nuovi tentativi nei prossimi giorni”

Il Napoli, tra presente e futuro, guarda al mercato, non solo Demme e Lobotka, ma per l’estate fatta anche per Rrahmani dell’Hellas Verona. Il collega della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira su twitter aggiorna anche su Amrabat. “Nei prossimi giorni nuovi contatti tra gli agenti di Sofyan #Amrabat e il #Napoli per trovare un accordo e formalizzare il suo acquisto dal #Verona per l’estate. Sempre vigili e interessate #Fiorentina e #Inter che però non hanno ancora intesa con il club di Setti”.

