Fabian Ruiz playmaker in attesa dei nuovi acquisti Demme e Lobotka

Tocca ancora a Fabian Ruiz da playmaker in attesa che Gattuso lanci nel ruolo i due nuovi acquisti Demme e Lobotka. Cosa che avverrà probabilmente già contro la Lazio in Coppa Italia o contro la Juve. Lo spagnolo contro la Fiorentina verrà riproposto da regista, posizione dove ha faticato contro Sassuolo e Inter, prima dei miglioramenti evidenziati nelle ultime due partite contro la Lazio in campionato e il Perugia in Coppa Italia. Poi tornerà a fare la mezzala e si giocherà il posto con Zielinski. Il ruolo di centrale nel 4-3-3 di Ringhio toccherà a uno tra il tedesco e lo slovacco. Fonte: Il Mattino