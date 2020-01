Da ieri pomeriggio è iniziata la prevendita dei biglietti per le sfide contro la Lazio, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia e la Juventus, ma i primi dati sono incoraggianti. Come riporta il sito di sigonfialarete.com, tagliandi quasi esauriti per i settori Curva B e Tribuna Posillipo. Contro i biancocelesti da lunedì entreranno in vigore la vendita dei biglietti, dopo la scadenza della prelazione per gli abbonati che scadranno nella mezzanotte di domani.

La Redazione