Infermeria azzurra sempre piena: migliora solo Mertens

Quest’anno, molto più che in passato, l’infermeria azzurra non è stata mai vuota. Tra infortuni traumatici e muscolari, pare davvero non se ne esca più. E, in un momento in cui il tour de force è costante, diventa difficile anche arrivare ad undici abili ed arruolati da mandare in campo, senza adattamenti di ruolo. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa un punto della situazione in merito. Con alle porte, oltre la Fiorentina, i quarti di Coppa Italia con la Lazio e la sempre particolare sfida alla Juventus, l’unico che sembra dare segnali di ripresa è Dries Mertens. Il belga potrebbe rientrare proprio per la gara contro gli uomini di Simone Inzaghi, per quanto riguarda i pezzi mancanti in difesa, invece, sia Maksimovic che Koulibaly, lavorano per provare ad essere disponibili contro i bianconeri.