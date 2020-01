Gaetano-Cremonese, definito con la formula del prestito

Per Gianluca Gaetano classe 2000 era arrivato il momento di trovare un “vissuto”, come ieri ha detto il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso e questo sarà a Cremona. Il ragazzo nativo di Cimitile, ha giocato solo negli ultimi 20 minuti contro il Genk, per il mister non è proprio un modo per dimostrare tutto il suo valore. Ora Gaetano dimostrerà quanto alla Cremonese, con un allenatore Massimo Rastelli che ha lanciato nel grande calcio Barella e Castrovilli. Il calciatore ex Napoli Primavera ha talento da vendere, in estate ha giocato anche da regista davanti alla difesa, mostrando anche di avere un buon tocco di palla, anche se lui ama giocare in attacco dove ha estro e al tempo stesso fantasia. La serie B è un trampolino di lancio per Gianluca Gaetano e per lui è solo un arrivederci ai colori azzurri.

La Redazione