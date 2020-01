A. Formisano: “I tifosi del Napoli? Le regole vanno rispettate”

Secondo le pagine odierne di “Repubblica” si prosegue nel trattare l’argomento dello sciopero del tifo, che proseguirà anche contro la Fiorentina, gara di questa sera, ore 20,45. Sul Daspo, oltre alla questura, avrebbe voce in capitolo anche il calcio Napoli. L’Head Of Operation Alessandro Formisano analizza al meglio la situazione: “Per noi l’apporto dei tifosi è fondamentale, ma è anche giusto che le regole vadano rispettate, quindi nessuna volontà persecutoria, abbiamo ascoltato la maggior parte dei tifosi e faremo in modo che le regole vengano rispettate”. Quindi la squadra di Gattuso dovrà mettercela tutta, anche senza i suoi supporters, ma nel frattempo si cerca il buonsenso per uscire da questo ginepraio.

La Redazione