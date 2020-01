Aliaj (ag. Fifa): “Rrahamani? E’ pronto a sorprendervi”

Ieri è stata la giornata di Amir Rrahamani, il difensore dell’Hellas Verona era a Villa Stuart dove ha svolto le visite mediche, durate oltre tre ore. Nel pomeriggio poi si è diretto alla Filmauro dove ha firmato un contratto che lo legherà per i prossimi 5 anni in azzurro. Da luglio, come riporta il Corriere dello Sport, sarà a Dimaro, dove conoscerà il gruppo. Ora sarà ancora in prestito fino a fine stagione con la squadra scaligera. Il suo agente Aliaj ha detto la sua sul suo suo assistito. “Amir ha fatto una scelta importante, è pronto a dimostrare quanto vale. Napoli è una piazza di valore, ambiziosa e vuole sorprendere tutti. Sono certo che questa nuova esperienza sarà un bene per lui, ma anche per la nazione kosovara”. All’Hellas Verona andranno 14 milioni, bonus compresi, mentre il difensore non vede l’ora di vestire la maglia azzurra.

La Redazione