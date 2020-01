Juan Gemelli e Gustavo Arribas agenti di Allan in città, pronto il rinnovo con il Napoli

Il Napoli pensa al campo dove in una settimana affronterà al San Paolo, Fiorentina, Lazio per i quarti di Coppa Italia e la Juventus, ma nel frattempo è tempo di rinnovi. Ieri in città c’erano gli agenti di Allan, Gemelli e Arribas, dove hanno discusso del futuro del brasiliano con il club azzurro. L’accordo probabilmente verrà raggiunto a fine sessione di mercato invernale fino al 2023 sulla base di 3,5 milione. Mai come in questo momento le parti non sono mai state così vicine, ma prima c’è da battere la Fiorentina, poi tutto il resto. Ormai sembrano lontani le voci che riguardavano il Psg e l’alto ingaggio dalla Francia, perciò il futuro di Allan sarà sempre più verso Napoli.

La Redazione