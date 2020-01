Beppe Iachini: “Anche contro il Napoli poco riposo, ma niente alibi”

Ieri pomeriggio in conferenza stampa le parole del tecnico della Fiorentina Beppe Iachini sul momento della squadra viola alla vigilia della sfida contro il Napoli. “Stasera affronteremo una squadra, quella di Gattuso, molto organizzata, piano piano sta crescendo come condizione, anche se mancano di risultati. Loro hanno riposato 24 ore in più di noi, però non deve essere un alibi. Per fare risultato positivo dovremo fornire una prestazione perfetta, concedere davvero poco ai loro attaccanti e colpire di rimessa. Oggi deciderò chi schierare in attacco, valuterò le condizioni dei vari: Cutrone, Vlahovic e Chiesa, calciatori che sono importanti per la manovra d’attacco. Gattuso? Ci conosciamo da molto tempo, lui sa perfettamente toccare le corde giuste e la sua mano si inizia a vedere. Ovviamente da dopo la sfida contro di noi gli auguro di fare meglio, però il Napoli è più quadrato e al tempo stesso organizzata, perciò non sarà semplice per noi”.

La Redazione