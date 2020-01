SKY – Nei prossimi giorni un nuovo tentativo di scambio Politano-Llorente

Ieri sera, durante la trasmissione di Sky “E’ sempre calciomercato, l’originale”, il giornalista Gianluca Di Marzio analizza le ultime strategie del Napoli. “Dopo lo scambio andato male tra l’Inter e la Roma per Spinazzola e Politano, ovviamente la ferita per quest’ultimo è ancora fresca. Lui ci è rimasto davvero male, poi nei prossimi giorni i club spiegheranno del perchè l’affare è saltato. Non è da escludere che possa esserci un nuovo tentativo del Napoli per lo scambio con Llorente, ma occhio anche alla Fiorentina”.

La Redazione