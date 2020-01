La Fiorentina conduce per 0-1 contro gli azzurri di Gattuso grazie alla rete di Federico Chiesa. Ai microfoni di Dazn le parole del centrocampista dei viola Gaetano Castrovilli. “La partita l’abbiamo preparata in questo modo, chiusi e ordinati in difesa e poi essere veloci in contropiede. Il Napoli ha le qualità per farci male, perciò dovremo anche nel secondo tempo giocare nella stessa maniera”.

La Redazione