Serie B: Nel finale il Chievo riesce a conquistare la vittoria

Sabato 18 gennaio ore 18:00

Chievo-Perugia 2-0 Ceter (C) 89′, Meggiorini (C) rig. 95

CHIEVO (4-4-2): Semper, Frey, Leverbe, Cesar, Cotali, Segre, Obi, Giaccherini, Vignato (Garritano 56′), Meggiorini, Djordjevic. A disposizione: Pavoni, Nardi, Rigione, Brivio, Colley, Zuelli, Bertagnoli, Garritano, Esposito, Ceter, Pucciarelli, Rodriguez. Allenatore: Marcolini.

PERUGIA (5-3-2): Vicario, Mazzocchi, Sgarbi, Carraro, Falasco, Nzita, Falzerano, Konate, Dragomir, Buonaiuto, Falcinelli. A disposizione: Albertoni, Fulignati, Righetti, Angella, Balic, Nicolussi, Kouan, Capone, Liljedahl. Allenatore: Cosmi.

Arbitro: Ros.

Ammoniti: Cotali (C) 26′, Cesar (C) 34′, Djordjevic (C) 43′, Falasco (P) 53′, Falcinelli (P) 60′, Garritano (C) 65′, Vicario (P) 94′.

Espulsi: Falasco (P) 96′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. La prima occasione del match arriva al 5′ col siluro di Djordjevic a lato di un soffio, al 12′ Falcinelli supera il diretto marcatore e col mancino calcia verso l’angolino mancando il bersaglio di poco. Col passare dei minuti entrambe le squadre faticano a creare altre occasioni, al 36′ Nzita calcia dopo un batti e ribatti in area cerca il goal ma la sfera termina sul fondo chiudendo la prima frazione sullo 0-0.

Secondo tempo. Nella ripresa Buonaiuto riceve palla in area e calcia da distanza ravvicinata ma Semper con un intervento provvidenziale salva i suoi, al 68′ Giaccherini viene servito nello spazio ma Vicario in uscita salva i suoi. Nel finale il Chievo sblocca il punteggio con un preciso colpo di testa sul perfetto cross di Segre, nel recupero non arriva la reazione perugina così al 95′ Meggiorini raddoppia le marcature trasformando un calcio di rigore per il definitivo 2-0 clivense.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 46-Pordenone 35-Crotone 31-Entella 30-Cittadella 29-Chievo 29-Frosinone 28Ascoli 27–-Perugia 27-Juve Stabia 27-Pescara 26-Salernitana 26-Spezia 24*-Pisa 24-Venezia 23-Empoli 23–Cremonese 22*-Cosenza 20-Trapani 18-Livorno 13

*Una gara da recuperare