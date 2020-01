Serie A – Sassuolo-Torino: Berardi regala la vittoria a De Zerbi

Sassuolo-Torino 2-1 Rincon (T) 20′, Boga (S) 61′, Berardi (S) 73′

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos, Obiang, Locatelli, Traore (Djuricic 69′), Boga, Berardi, Caputo (Magnanelli 88′-Muldur 91′). A disposizione: Turati, Pegolo, Bourabia, Djuricic, Ghion, Magnanelli, Muldur, Rogerio, Pellegrini, Piccinini, Raspadori. Allenatore: De Zerbi.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, N’Koulou, Djidji (Millico 76′), De Silvestri, Rincon (Meite 79′), Lukic, Aina, Berenguer, Verdi (Laxalt 53′), Belotti. A disposizione: Rosati, Ujkani, Badelli, Bremer, Edera, Falque, Laxalt, Meite, Millico, Lyanco. Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Massa.

Ammoniti: Kyriakopoulos (S) 38′, Aina (T) 38′, Verdi (T) 39′, Rincon (T) 42′, Toljan (S) 54′, Djidji (T) 60′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 6′.



CRONACA

Il Toro prova a gestire il possesso palla sin dalle prime battute e al 20′ sblocca il punteggio con lo sfortunato autorete di Locatelli che beffa Consigli sul tiro di Rincon, al 27′ Caputo entra in area e calcia in diagonale ma Sirigu in tuffo salva i granata. Nel finale di tempo non arrivano altre emozioni così si va a riposo sull’1-0 torinese. Nella ripresa Boga dopo una bellissima azione personale dove porta palla per 40 metri entra in area e lascia partire un missile che vale l’1-1, al 73′ Berardi sigla il 2-1 neroverde con un meraviglioso tiro sotto al sette. Nel finale non arriva la reazione granata così al triplice fischio il Sassuolo conquista i 3 punti.