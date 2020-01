Adrian Aliaj (Ag. Rrahmani): “Sicuramente questa nuova esperienza porterà benefici anche alla nazionale”

Dopo la firma sul contratto, il giocatore ha ripreso l’aereo per tornare a Verona e allenarsi con i suoi compagni di squadra, agli ordini di Ivan Juric. Il tecnico ha saputo valorizzarlo al meglio in questa prima parte di stagione, schierandolo sempre da titolare in 18 partite sulle 19 disputate sinora in Serie A. «È impressionante il suo veloce adattamento al campionato italiano – ha spiegato l’agente Adrian Aliaj – Amir sta giocando ad alti livelli e sta facendo progressi molto importanti, sia tecnicamente sia fisicamente. Ho sempre creduto nelle sue qualità, anche prima del suo trasferimento al Verona». Rrahmani ha sempre risposto presente, ripagando la fiducia del club che lo ha prelevato dalla Dinamo Zagabria nella scorsa finestra di mercato per circa due milioni di euro. Un rendimento sempre in crescita, lo stesso che ha promesso al Napoli prima della firma. «Per Amir è sicuramente un passo molto importante e siamo molto felici per lui – ha dichiarato il presidente della Federcalcio kosovara Agim Ademi a Radio Punto Nuovo. Rrahmani ha cominciato da una squadra in Kosovo, per noi questo significa molto ed è fondamentale anche per la sua fiducia e sicurezza. Col Napoli capirà l’importanza di giocare in un grande club, di avere maggiori responsabilità». Giugno è lontano, Rrahmani è concentrato sul Verona ma già sogna l’azzurro.

Fonte: CdS