Rrahmani è del Napoli, i dettagli dell’affare

Il rapporto Napoli/verona, per quanto appaia sempre infuocato in campo e sugli spalti, sembra essere, invece, molto proficuo sul fronte mercato. Amil Rrahmani è un nuovo giocatore del Napoli. Il centrale difensivo in forza al Verona per qil continuo di quest’annata calcistica, firmerà un contratto di 1.8 milioni a stagione fino al 2024. Al Verona andranno 14 milioni più 1.5 di bonus. Il calciatore kosovaro si trasferirà al Napoli il prossimo giugno.

Fonte GdS