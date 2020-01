2019/2020 – L’ anno difficile di Allan, tra il Napoli ed il Psg

L’anno di Allan, sì, mettiamola così: da gennaio 2019 a gennaio 2020. Come cambia la vita e come sarebbe potuta cambiare, altroché: ora si parla di prolungamento, certo, ma dodici mesi fa, di questi tempi, era nel pieno l’affaire Psg: trasferimento in grande stile a Parigi e un triennale da 6 milioni a stagione per lui. Il giocatore, protagonista in Champions di straordinarie prestazioni anche con i francesi, aveva conquistato la scena europea e strappato una promessa francamente irrinunciabile: salvo poi ritrovarsi ancora azzurro. Stop, trattative interrotte e arrivederci a tutti: un contraccolpo, autentico, che Allan ha impiegato un po’ a metabolizzare.

Fonte: CdS