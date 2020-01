Oggi visite mediche per Rrahamani, ecco le cifre dell’accordo

Il Napoli non pensa solo al presente, ma guarda anche al futuro, dove ha praticamente preso dall’Hellas Verona il difensore kosovaro Adil Rahamani. Come riporta il Corriere dello Sport, accordo con il club scaligero sui 12 milioni +2 di bonus e questa mattina svolgerà le visite mediche. Il calciatore del Kosovo però resterà in prestito in Veneto fino a Giugno per poi raggiungere la squadra azzurra a Luglio a Dimaro. Primo acquisto per l’estate, anticipando la concorrenza italiana ed estera, Rrahamani per la prossima stagione, autore con il Verona di buone prestazioni, forte fisicamente e bene negli inserimenti in avanti. Insomma un arrivo prospettico come piace al presidente De Laurentiis.

La Redazione