Biglietti non numerati per gli ultras. Gli uffici legali devono decidere per il sì

Nella giornata di oggi, verranno diramate le modalità per l’acquisto dei biglietti legati al match tra Napoli e Lazio di Coppa Italia di martedì prossimo. Nei giorni scorsi ci sono stati degli incontri informali tra le parti e alcuni esponenti del tifo organizzato, per capire se ci sono i margini per un ritorno allo stadio dei gruppi più caldi del San Paolo.

La soluzione, già per la gara con la Lazio, potrebbe esser legata all’emanazione di alcuni biglietti senza numerazione, lasciando il margine agli ultras di potersi unire ed avere una chance anche per poter lanciare i cori. Non è ancora la standing zone (segmento della curva dove è legittimo seguire la gara in piedi con tanto di postazioni per i lanciacori), ma è un passo che è stato vagliato nelle ultime ore anche degli uffici legali per consentire il ritorno degli ultras senza ripercussioni. Una sensibilità verso l’inclusione di tutti al San Paolo. Il presidente della Commissione, Sgambati, e l’assessore Borriello, sono pronti ad unire le parti attorno al tavolo.Fonte: Il Mattino