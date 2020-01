Scarcerati i cinque tifosi arrestati dopo Napoli/Perugia

Il giudice Maria Adele Scaramella, dell’undicesima sezione penale del Tribunale di Napoli, ha deciso, nella giornata di ieri, di non applicare alcuna misura cautelare ai cinque tifosi del Napoli arrestati 24 ore prima (a margine di Napoli-Perugia) con un provvedimento della Questura di Napoli per possesso di materiale pirotecnico e di altri capi di imputazione oltre al Daspo, precisando che tre dei cinque sono appartenenti al gruppo Fedayn della Curva B. Quattro degli imputati hanno dichiarato di non essere a conoscenza della materiale pirotecnico, il proprietario dell’auto, Salvatore Della Ragione, ha spiegato che si tratta di un residuato delle festività legate al nuovo anno. La richiesta della Procura era quella dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria, che il giudice non ha voluto applicare, ritenendo non ci fossero i presupposti: mercoledì prossimo avrà inizio inizia il processo che potrebbe anche cancellare il Daspo qualora fosse certificata l’estraneità dei quattro ai fatti contestati. Fonte: Il Mattino