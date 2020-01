Giuntoli ritira dal mercato Faouzi Ghoulam. Gaetano da Cremona: “Grazie Napoli a presto!”

Faouzi Ghoulam non ha intenzione di lasciare il Napoli a gennaio. Null’altro da dichiarare, a dispetto di tutto quanto sta accadendo intorno a lui sin dall’inizio della sessione invernale: qualche proposta dalla Francia, un paio di sondaggi a destra e sinistra e poi la conferma. Personale: è Faouzi in persona, a volersi giocare ancora le proprie chance in azzurro. Si farà invece le ossa altrove, Gianluca Gaetano: il diciannovenne centrocampista napoletano concluderà la stagione in prestito alla Cremonese. In Serie B: «Grazie Napoli. A presto», come riporta il CdS, il suo commiato social dopo un’esperienza comunque indimenticabile, con tanto di esordio in Champions, con il Genk, gentilmente offerto da Ancelotti. Curiosità: il nuovo manager di Gaetano è una vecchia conoscenza di casa azzurri, Alessandro Pellegrini, già manager di Sarri all’epoca del suo arrivo da queste parti.