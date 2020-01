G. Di Marzio: “Adil Rrahamani è arrivato a Villa Stuart. Sarà azzurro da Giugno”

Il Napoli, come anticipato dai colleghi di Sky, ieri pomeriggio, ha trovato l’accordo con l’Hellas Verona per il difensore Adil Rramani. Il ragazzo nativo del Kosovo è stato acquistato per 12 milioni + 2 di bonus e arriverà nella sessione di Giugno. Il calciatore degli scaligeri è arrivato a Villa Stuart, come riporta il sito di Gianluca Di Marzo, per svolgere le visite mediche, metterà la firma, per poi tornare alla base, al Verona per chiudere la stagione e infine a Dimaro conoscerà i nuovi compagni in azzurro. Rramahani guadagnerà per i prossimi 5 anni 1,8 milione a stagione.

Fonte: foto gianlucadimarzio.com